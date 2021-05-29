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إيطاليا:ثقة المستهلك والأعمال تعود إلى مستويات ما قبل كورونا
    (أنسامد) - مايو 29 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT أن ثقة الأعمال والمستهلكين في إيطاليا قد عادت إلى مستوى ما قبل بدء جائحة COVID-19.

    وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع من 102.3 إلى 110.6 في مايو ، وهو نفس مستوى فبراير 2020 تقريبًا.

    ارتفع مؤشر ثقة الأعمال IESI الخاص بها 97.9 إلى 106.7 ، مواصلاً الاتجاه الإيجابي الذي بدأ في ديسمبر ورفعه إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2018..

    قال الاتحاد الوطني للمستهلكين (UNC) إن الأرقام كانت أخبارًا جيدة ، مع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 وتخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا ، مما يمنح الإيطاليين الأمل في المستقبل. (أنسامد).

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