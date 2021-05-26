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وزير الإقتصاد:يمكن أن يتجاوز النمو 4.5٪ في إيطاليا هذا الع
    (أنسامد) - مايو 26 - روما - قال وزير الاقتصاد دانييل فرانكو في حدث لوكالة أنسا يوم أمس الثلاثاء إن النمو المالي قد يتجاوز هدف الحكومة البالغ 4.5٪ هذا العام.

    حدد مخطط التخطيط المالي والاقتصادي للحكومة ، DEF ، تقديرا لنمو 2021 بنسبة 4.5 ٪ الشهر الماضي.

    لكن فرانكو قال إنه "إذا كان الخروج من جائحة COVID سريعا وتم تعزيز عمليات إعادة الفتح ، فمن المأمول أن تشهد إيطاليا معدلات نمو أعلى قليلا".

    وأضاف فرانكو أنه على المستوى العالمي ، تشهد مجموعة العشرين تعافيا "مع عدم اليقين".

    وقال إن المنظمة ، التي تتولى إيطاليا حاليا منصب رئيسها ، تعمل على تحقيق"الإنصاف". (أنسامد).

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