وزير الإقتصاد:يمكن أن يتجاوز النمو 4.5٪ في إيطاليا هذا الع

(أنسامد) - مايو 26 - روما - قال وزير الاقتصاد دانييل فرانكو في حدث لوكالة أنسا يوم أمس الثلاثاء إن النمو المالي قد يتجاوز هدف الحكومة البالغ 4.5٪ هذا العام.



حدد مخطط التخطيط المالي والاقتصادي للحكومة ، DEF ، تقديرا لنمو 2021 بنسبة 4.5 ٪ الشهر الماضي.



لكن فرانكو قال إنه "إذا كان الخروج من جائحة COVID سريعا وتم تعزيز عمليات إعادة الفتح ، فمن المأمول أن تشهد إيطاليا معدلات نمو أعلى قليلا".



وأضاف فرانكو أنه على المستوى العالمي ، تشهد مجموعة العشرين تعافيا "مع عدم اليقين".



وقال إن المنظمة ، التي تتولى إيطاليا حاليا منصب رئيسها ، تعمل على تحقيق"الإنصاف". (أنسامد).



