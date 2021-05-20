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وكالة الضمان الاجتماعي:حصلت 1.2 مليون أسرة على دخل
في أبريل
    (أنسامد) - مايو 20 - روما - قالت وكالة الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية INPS يوم الأربعاء إن حوالي 1.2 مليون أسرة إيطالية كانت تحصل على الدخل الأساسي للحكومة من "أجر المواطنة" في أبريل.

    كان متوسط الشيك الشهري لكل أسرة 557 يورو.

    وقالت INPS إن إجمالا شارك فيه نحو 2.8 مليون شخص.

    المتلقون في كامبانيا ، المنطقة المحيطة بنابولي ، يمثلون المجموع الأكثر في شمال إيطاليا بأكمله.

    كان هناك حوالي 264000 أسرة كامباني حصلن على الدخل ، أي ما يقرب من 700000 شخص ، بينما شهد شمال إيطاليا 254785 أسرة تحصل على الشيك لإجمالي 509459 شخصا. (أنسامد).

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