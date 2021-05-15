إيطاليا ، رابع مستثمر في فرنسا

(أنسامد) - مايو 15 - روما - على الرغم من مرور عام على انتشار الوباء ، راهن المستثمرون الأجانب على فرنسا في عام 2020. ومن بينهم ، تؤكد إيطاليا أداءها بما يقرب من 100 مشروع استثماري جديد تم إطلاقه في فرنسا.



في عام 2020 ، أدى السياق الصحي والاقتصادي بالضرورة إلى قدر معين من الحذر فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. تُظهر "مراجعة 2020 للاستثمارات الدولية في فرنسا" ، التي أصدرتها ونشرتها وكالة الأعمال الفرنسية مؤخرًا ، وهي وكالة لتدويل الاقتصاد الفرنسي ، على الرغم من كل شيء الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في فرنسا ، على الرغم من كونها أكثر خجولًا. وجهة لمشاريعهم الاستثمارية.



على الرغم من السياق الاقتصادي المؤلم لعام 2020 ، استفادت فرنسا من 1125 قرارًا استثماريًا جديدًا من الخارج. تمثل هذه النتيجة انخفاضًا واضحًا بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2019 ، ولكن بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بعام 2018. بمتوسط ;;23 قرارًا استثماريًا في الأسبوع ، وإجمالي 34،567 فرصة عمل مستحدثة ، يصادف عام 2020 على الرغم من كل ثاني أفضل نتيجة السنوات العشر الماضية.



وتثبت إيطاليا ديناميكيتها من حيث تدويل شركاتها. تم إطلاق حوالي 94 مشروعًا استثماريًا في عام 2020 من قبل الشركات الإيطالية في فرنسا ، أو ما يصل إلى عام 2018. هذه النتيجة تضع شبه الجزيرة في المرتبة الرابعة في العالم بين الدول المستثمرة في فرنسا. إجمالاً ، أتاحت هذه الاستثمارات خلق أو الحفاظ على 1139 وظيفة. (أنسامد).



