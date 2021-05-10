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منظمة إنقاذ الطفولة:حوالي 96 ألف أم إيطالية فقدوا وظائفهم
    (أنسامد) - مايو 10 - روما - قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن حوالي 96 ألف أم إيطالية لديها أطفال صغار فقدوا وظائفهم خلال جائحة كوفيد -19 ، وحثت الحكومة على اتخاذ إجراءات لمساعدتهم.

    وأضافت هذا كان من بين إجمالي 249 ألف امرأة عاطلة عن العمل بسبب الطوارئ.

    وقال التقرير إن أربع من كل خمس أمهات عاطلات عن العمل لديهن أطفال دون سن الخامسة.

    وأكد التقرير وجود فجوة واسعة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بوظائف الأمهات.

    وجاءت مقاطعة كامبانيا وكالابريا في ذيل الترتيب ، حيث تصدرت مقاطعتا ترينتو وبولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي الطريق كالمعتاد. وجاء في المركزين الأول والثاني فال داوستا الذي قفز على إميليا رومانيا ليحتل المركز الثالث في الترتيب. (أنسامد).

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