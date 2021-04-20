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ايطاليا:في3 أشهر - 1.5٪ الاستهلاك ، 6.6 مليار تراجع عن الصيف

    (أنسامد) - أبريل 20 - روما - أكد ماورو بوسوني ، الأمين العام لـ Confesercenti ، في جلسة استماع انه"تم التأكد من أن الاستهلاك هو العنصر الأكثر هشاشة في سيناريو التنبؤ .

    وهكذا ، بشأن Defesercenti ، أن الجمعية "تقدر أن إنفاق الأسرة قد يكون قد انخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بنسبة 1.5 ٪ ، مما أدى إلى تراكم 6.6 مليار تراجع عن الصيف الماضي (- 2.7٪) ".

    ويضيف أن إنفاق الأسرة "للأسف لا يعتبر قوة دافعة في التعافي بعد الجائحة ، وهو دور أوكل إلى الاستثمارات بدلاً من ذلك. (أنسامد).

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