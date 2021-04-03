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إيطاليا : أنخفاض دخل الأسرة وإنفاق المستهلك بنهاية عام 2020
    (أنسامد) - أبريل 3 - روما - قالت إيستات ISTAT يوم الجمعة أن دخل الأسر الإيطالية انخفض بنسبة 1.8 ٪ في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وانخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 2.5 ٪.

    وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية إن الميل للادخار كان 15.2٪ بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن الربع السابق.

    وقالت إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا كانت 52٪ في هذه الفترة ، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2014 (أنسامد).

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