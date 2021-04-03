إيطاليا : أنخفاض دخل الأسرة وإنفاق المستهلك بنهاية عام 2020

إيطاليا تبدأ في تسجيل تحسن طفيف بمعدل العدوى بكورونا
موكب مهيب سينقل مومياوات مصر القديمة عبر شوارع القاهرة
إلى موقعها الجديد
أبوظبي تحقق المركز 11 عالميا في محور التكنولوجيا
بتقرير التنافسية الرقمية العالمية 2020
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نابولي..مسيرة احتجاجية للأطفال والآباء على دراجات لإعادة فتح المدارس
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم