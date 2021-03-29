إيطاليا: توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 3،3% في 2021

(أنسامد) - مارس 29 - روما - طور منتدى أمبروسيتي الأوروبي، نموذجا اقتصاديا لتقدير الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي خلال العام الحالي، ليفصح عن أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع بنسبة 3،3% في المتوسط هذ العام، مع وجود مدى يتراوح بين 2،5% و4،9%، مقارنة بنهاية عام 2020.



وأوضح الرئيس التنفيذي فاليريو دي مولي، خلال افتتاح أعمال منتدى "امبروسيتي سبرينج" الرقمي، أن النموذج يأخذ في الاعتبار الشكوك الكبيرة التي ستميز عام 2021، نتيجة صعوبات في التنبؤ بتطور الوباء وتداعياته الاقتصادية التالية، وسرعة تقديم اللقاح والعودة للوضع الطبيعي.



ولفت دي مولي إلى أن الوصول إلى تلقيح 80% من الإيطاليين بحلول سبتمبر 2021، يستلزم مضاعفة وتيرة التلقيح الحالية بمعدل 3 مرات، مع حقن 460 ألف شخص يوميا بجرعات ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحفاظ على الوتيرة الحالية للتلقيح بمعدل 157 ألف جرعة يوميا، فإن تلقيح 80% من الشعب بجرعتين، سيستمر حتى أغسطس 2022.



(أنسامد).



