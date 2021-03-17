إيطاليا: وقف تسريح العمال حتى أكتوبر المقبل

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أعلن وزير العمل الإيطالي، أندريا أورلاندو أن الحكومة سوف تمنع عمليات الفصل حتى يونيه المقبل للعمال الذين لديهم شبكات أمان اجتماعي عادية مثل صندوق التسريح، وحتى أكتوبر لباقي العمال الأخرين، مما يسمح بإطلاق عمليات إصلاح لامتصاص الصدمات.



وبين الوزير في مقابلة إذاعية أنه من المفترض أن يتم إطلاق وثيقة السياسات بشأن شبكة الأمان الاجتماعية في مارس وأبريل المقبلين.



وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الدخل في حالات الطوارئ من خلال تغيير شروط الوصول إلى الإجراءات.



وتطرق الوزير إلى إمكانية اقتطاع جزء من الإيجار من تعريف الدخل، موضحا أن هناك فقراء جدد وجدوا أنفسهم فجأة في وضع صعب. (أنسامد).



