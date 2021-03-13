إيستات : خسارة قياسية في التوظيف في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - مارس 13 - روما - شهدت إيطاليا خسارة قياسية في التوظيف العام الماضي مع اختفاء حوالي 456000 وظيفة ، وهو انخفاض سنوي غير مسبوق بنسبة 2.0 ٪ ، حسبما قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT يوم الجمعة.



وانخفضت العمالة ، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي في 2018 و 2019 ، نقطة مئوية واحدة إلى 58.1٪ ، بينما تراجعت البطالة أيضًا ، بنسبة 0.8٪ ، إلى 9.2٪. انخفض العمال المرتبون بنسبة 1.7 ٪. كما انخفض مقدار ساعات العمل بنسبة 13.6٪.



ارتفع اللجوء إلى صندوق التسريح CIG بنسبة 139.4 ٪ من حيث ساعات العمل.



وقالت ISTAT إن جميع البيانات كانت أكثر وضوحا في الخدمات منها في الصناعة وإنه في الربع الأخير من 2020 ، كان هناك ارتفاع بنسبة 2٪ في عدد العاملين مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك ، كانت النتيجة على أساس سنوي تراجعا بنسبة 1.8٪.



كان عدد النساء اللائي فقدن وظائفهن العام الماضي أكثر من الرجال من حيث النسبة المئوية ، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.5٪ أو 249 ألف وحدة. (أنسامد).



