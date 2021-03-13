إيستات : خسارة قياسية في التوظيف في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - مارس 13 - روما - شهدت إيطاليا خسارة قياسية في
التوظيف العام الماضي مع اختفاء حوالي 456000 وظيفة ، وهو انخفاض
سنوي غير مسبوق بنسبة 2.0 ٪ ، حسبما قالت وكالة الإحصاء الوطنية
إيستات ISTAT يوم الجمعة.
وانخفضت العمالة ، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي في 2018 و 2019 ،
نقطة مئوية واحدة إلى 58.1٪ ، بينما تراجعت البطالة أيضًا ، بنسبة
0.8٪ ، إلى 9.2٪. انخفض العمال المرتبون بنسبة 1.7 ٪. كما
انخفض مقدار ساعات العمل بنسبة 13.6٪.
ارتفع اللجوء إلى صندوق التسريح CIG بنسبة 139.4 ٪ من حيث ساعات
العمل.
وقالت ISTAT إن جميع البيانات كانت أكثر وضوحا في الخدمات منها في
الصناعة وإنه في الربع الأخير من 2020 ، كان هناك ارتفاع بنسبة 2٪
في عدد العاملين مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك ، كانت النتيجة
على أساس سنوي تراجعا بنسبة 1.8٪.
كان عدد النساء اللائي فقدن وظائفهن العام الماضي أكثر من الرجال
من حيث النسبة المئوية ، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.5٪ أو 249 ألف
وحدة. (أنسامد).