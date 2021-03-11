إيستات:علامات على إنتعاش الاقتصاد الإيطالي في الأشهر المقبلة

(أنسامد) - مارس 11 - روما - قالت الوكالة الوطنية للإحصاء إيستات ISTAT أن هناك علامات على أن الاقتصاد الإيطالي سوف ينتعش في الأشهر المقبلة.



واشارت الوكالة الوطنية للإحصاء في تقريرها الشهري عن العام الماضي: "في الربع الرابع (من عام 2020) ، ارتبط انخفاض النشاط الاقتصادي بتقليص ساعات العمل ، لكن توقعات الشركة بشأن التوظيف أظهرت إشارات إيجابية خلال الشهر الماضي". الاقتصاد الإيطالي. "في فبراير ، زاد التضخم بشكل أكبر بفضل التخفيف من اتجاه انكماش الطاقة والزيادة العامة في التضخم الأساسي.



وأضافت " تحسنت أحدث البيانات المتعلقة بالثقة في فبراير. كانت الزيادة في ثقة الأعمال أكبر من تلك الخاصة بالمستهلكين وكانت ذات قاعدة عريضة".



وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم أول أمس الثلاثاء أنها تتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 4.1٪ هذا العام. توقعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن الاقتصاد الإيطالي سينمو بنسبة 4٪ في عام 2022. (أنسامد).



