شركة "إينى" خالية تماما من الكربون بحلول عام 2050

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - كشفت مجموعة الوقود العملاقة "إينى" Eni يوم الجمعة إنها تهدف إلى أن تكون خالية تماما من الكربون بحلول عام 2050.



وسجلت مجموعة النفط والغاز صافي خسارة معدلة قدره 742 مليون يورو للعام الماضي.



قال الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي إنه استجاب "بسرعة" في عام صعب.



كما سجلت شركة الطاقة العملاقة أيضا خسارة صافية قدرها 8.6 مليار يورو في عام 2020 ، حيث عانت مثل نظرائها في الوقت الذي أدى فيه جائحة فيروس كورونا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز.



في الربع الرابع من عام 2020 وحده ، مع تعافي الاقتصاد لبعض الأرض التي فقدها في وقت سابق من العام بسبب الإغلاق الصارم للفيروسات ، سجلت إيني خسارة صافية قدرها 725 مليون يورو ، مرة أخرى أسوأ من المتوقع. (أنسامد).



