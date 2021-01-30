صندوق النقد الدولي:عجز الميزانية الإيطالية سيصل إلى 7.5٪

(أنسامد) - يناير 30 - روما - قال صندوق النقد الدولي إن عجز الميزانية الإيطالية سيصل إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، انخفاضًا من 10.9٪ في عام 2020 ، وإن الدين العام سيرتفع إلى 159.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 157.5 بالمئة العام الماضي.



وقال فيتور غاسبار ، المسؤول عن مراقب المالية العامة بصندوق النقد الدولي: "الدين العام الإيطالي مستدام ، مدعوم بأسعار فائدة منخفضة وانتعاش متوقع في النمو".



وأضاف غاسبار أنه "من الضروري" أن تستخدم إيطاليا أكثر من 200 مليار يورو من المقرر أن تحصل عليها من صندوق استرداد COVID التابع للاتحاد الأوروبي "لتمويل مشاريع عالية الجودة تعزز آفاق النمو وتسهل الانتقال نحو مستقبل أخضر ورقمي وتسريع تخفيض الديون ".



من المقرر أن تحصل إيطاليا على أكبر جزء منفرد من صندوق التعافي البالغ 750 مليارا ، 209 مليارا.



ستدفع أموال الاتحاد الأوروبي الأخرى إجمالي التمويل إلى 223 مليار.



استشهد حزب الوسط الصغير Italia Viva (IV) الخلاف حول خطة الإنعاش الإيطالية ، لاستخدام الأموال ، باعتباره السبب الرئيسي لإسقاط الحكومة الإيطالية مؤخرا.



يتشاور الرئيس سيرجيو ماتاريلا مع القادة السياسيين حول طريقة للخروج من الأزمة ، حيث من المحتمل أن يقود رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي أو أي شخص آخر رئيسا تنفيذيا جديدا وإجراء انتخابات مبكرة لصالح معارضة يمين الوسط التي ينظر إليها على أنها غير مرجحة. (أنسامد).



