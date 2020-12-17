إغلاق الأعياد يكبد المتاجر الإيطالية 10 مليار يورو

أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت رئيسة اتحاد الشركات الإيطالية العاملة في قطاع التجارة "كونفيسرتشنتي"، باتريزيا دي لويز أن المتاجر والمؤسسات الإيطالية ستتحمل خسائر إضافية بقيمة 10 مليار يورو، إذا ما استمر الإغلاق خلال أعياد الميلاد ورأس العام.



وبينت دي لويز في تقريرها المقدم خلال الجمعية السنوية للاتحاد أن المقاهي والمطاعم سوف تتعرض لخسائر تقدر بقيمة 3 مليار يورو، في حين ستفقد المتاجر 7 مليار يورو جراء عدم الإقبال على السلع والمنتجات، كما هو معهود في هذا الوقت من العام.



وأشارت دي لويز أن خسائر الاستهلاك خلال هذه العطلة، ستصل إلى حوالي 12 مليار يورو جراء التوقف، مشيرة إلى أن 64% من الإيطاليين، أي ما يقرب من 2 من كل ثلاثة مواطنين، يخططون لخفض انفاقهم خلال العام الجاري، على الهدايا والمشتريات المتعلقة بأعياد الميلاد، وكذلك المشتريات المنزلية.



وبينت دي لويز أن هذه الأرقام هي أكبر تراجع يتم تسجيله على الإطلاق منذ عام 2001، موضحة أن هناك انخفاض للإنفاق على المنتجات الاستهلاكية بقيمة 4،7 مليار يورو.



وبالنسبة للهدايا بين الأصدقاء والأقارب، أوضح المشاركون في الاستطلاع أنهم خططوا لخفض الانفاق في هذا الشأن إلى 162 يورو في المتوسط، مقابل 194 مليار العام الماضي.



