البنك الأوروبي:صندوق الإنعاش يمكن أن يعزز الناتج المحلي

أنسامد - 15 ديسمبر / كانون الأول - قال فابيو بانيتا ، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ، إن الأموال التي ستحصل عليها إيطاليا من صندوق التعافي الأوروبي يمكن أن تولد "مكاسب محتملة هائلة تصل إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي إذا استثمرت بشكل جيد".



وأشار بانيتا لمنتدى روما للاستثمار: "كان عام 2020 عاما غير مسبوق مع انكماش غير مسبوق للاقتصاد". "نرى اليوم ضوءا في نهاية النفق على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والضعف الكبيرة للشركات والعائلات في عام 2021.يمكن أن نخرج (من حالة الطوارئ) باقتصاديات أكثر ديناميكية"