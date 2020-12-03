إيستات:ارتفاع معدل البطالة إلى 11٪ العام المقبل

أنسامد - 3 ديسمبر / كانون الأول - قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية "إيستات " اليوم الخميس إنه يتوقع ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا من 9.4٪ هذا العام إلى 11٪ في عام 2021.



واشارت وكالة الإحصاء إن الأشخاص العائدين إلى سوق العمل بعد عدم مشاركتهم بنشاط خلال حالة طوارئ كوفيد-19 سيكونون عاملا في ارتفاع معدل البطالة العام المقبل.



وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سينخفض 8.9 بالمئة بالقيمة الحقيقية هذا العام وسيتعافى جزئيا بنسبة 4 بالمئة في 2021.



وأضافت "بعد الانتعاش القوي للإنتاج والتجارة خلال الصيف ، فإن إجراءات الاحتواء الجديدة للعدوى ، والتي تتزايد مؤخرا في العديد من ".البلدان ، تضع عبئا على آفاق الانتعاش