إيستات:ارتفاع معدل البطالة إلى 11٪ العام المقبل

وزير الدفاع الايطالي يزور اسرائيل
عقيلة ووليامز يؤكدان ضرورة الإسراع في التوافق بملتقى الحوار
الإمارات تفعل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
اعادة تجديد قصر سيريستوري التاريخي
يوم العنف ضد المرأة..احتجاجات
ايطاليا-العنف ضد المرأة..بيتزا مارجريتا تنضم للحملة
ايطاليا-كورونا:حظر تجول ليلي
جرافيتي الممثل الراحل جيجي برويتي يغزو شوارع ايطاليا