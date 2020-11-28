إيستات : ثقة المستهلك والأعمال تنخفض في نوفمبر

أنسامد - 28 نوفمبر / تشرين الثاني - قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية "إيستات " يوم الجمعة إن ثقة المستهلك والأعمال الإيطالية تراجعت في نوفمبر.



وقالت وكالة الإحصاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض من 101.7 إلى 98.1 ، كما إنخفض مؤشر الأعمال من 92.2 إلى 82.8.



وأضافت إن تراجع ثقة الأعمال يرجع إلى حد كبير إلى "التدهور القوي لخدمات السوق".



وذكرت وكالة الإحصاء إن جميع مكونات ثقة المستهلك تراجعت "وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة".



وشهد المناخ الاقتصادي والمناخ المستقبلي أشد الانخفاضات ، حيث انخفض على التوالي من 87.2 إلى 79.3 ومن 104.0 إلى 98.8.



انخفض المناخ الشخصي من 106.4 إلى 104.7 وانخفض المناخ الحالي من 99.9 إلى 97.4.



بالنسبة للأعمال التجارية ، كشفت إيستات عن "تدهور الثقة منتشر في جميع القطاعات".



