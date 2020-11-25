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ايطاليا:الناتج المحلي سينخفض 9٪ في 2020،ويرتفع في 2021
    أنسامد - 25 نوفمبر / تشرين الثاني - قال مكتب الميزانية البرلمانية (UPB) إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سينخفض بنسبة 11٪ هذا العام وينتعش بنسبة 5٪ بعد ذلك بسبب حالة الطوارئ فيروس كورونا.

    وقال الاتحاد إنه سيكون من "الصعب" على الحكومة تحقيق هدفها المتمثل في نمو بنسبة 6٪ العام المقبل.

    وأضافت أن الربع الرابع من هذا العام سيشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاث نقاط مئوية.

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