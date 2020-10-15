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الدين العام الإيطالي يسجل ارتفاعا جديدا،2578 مليار يور
    أنسامد - 15 أكتوبر /تشرين الأول - قال بنك إيطاليا يوم الخميس إن الدين العام الإيطالي سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 2578 مليار يورو في أغسطس آب.

    وأشار البنك المركزي إن الدين الوطني ارتفع 18.3 مليار يورو مقارنة بشهر يوليو تموز.

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