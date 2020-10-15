الدين العام الإيطالي يسجل ارتفاعا جديدا،2578 مليار يور

دي مايو : سنقوم بإعادة البحارة إلى الوطن
يتحدث الوزير عن قوارب الصيد العالقة في بنغازي
اختتام مفاوضات الحوار الليبى بالقاهرة باتفاق على جولة ثانية
الجزائر تقرر فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من 6 نوفمبر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
الصحفي الشهير بييرو أنجيلا يتحدث عن الصندوق الأثري في روما
ايطاليا:ارتداء الكمامة اجباري
مصر:اكتشاف 59 تابوت بحالة ممتازة في سقارة
موسكينو يقدم عرض علي ماريونيت
نافورة تريتون مضاءة بالبرتقالي لليوم الوطني لمساعدة الاخرين
تحويل منزل الفنان الايطالي البرتو سوردي الي مزار