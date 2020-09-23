أسعار الفنادق تتراجع في مدينة الفن فنيسيا بأكثر من 22بالمائة

أنسامد - 22 سبتمبر/ أيلول - لا تزال تداعيات أزمة وباء كورونا تلقي بظلالها على قطاع السياح، إذ تشهد أسعار الحجوزات في الفنادق تراجعا شديدا متأثرة بانخفاض الإقبال.



وفي مفاجأة كبيرة، جاءت فينسيا ضمن أكثر المدن الإيطالية الأكثر تأثرا من تداعيات وباء كورونا، إذ تراجعت أسعار الفنادق بنسبة 22،2%، في حين وصلت إلى 7،5% في مدينة فلورنسا، و7،3% في بولونيا، و4،5% في روما، وفق بيانات الإتحاد الوطني للمستهلكين التي نشرها معهد الإحصاء إيستات.



وتعاني المنتجعات السياحية الرئيسية في إيطاليا، من انكماش أسعار الفنادق، واضطرارها إلى تقديم تخفيضات قياسية في أسعار الإقامة.



وبحسب هذه البيانات، فقد احتلت فينسيا، أهم المدن السياحية، في المرتبة الثانية بعد مدينة تراباني، فيما يتعلق بانخفاض أسعار الإقامة في الفنادق، إذ أنخفضت الأسعار في هذه الأخيرة بنسبة 29،8%، أي ما يقرب من الثلث.



وجاءت مدينة جروسيتو في المرتبة الثالثة بتراجع 14،8%، ثم لوكا بـ 13،9% وريميني بـ 10،3%.



ووصل متوسط الانخفاض على المستوى الوطني بنسبة 2،1%.



