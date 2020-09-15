ايطاليا:الاستهلاك في تراجع..خسائره 59 مليار يورو

أنسامد - 15 سبتمبر/أيلول - لا يزال الاستهلاك متراجعا في إيطاليا بعد ستة شهور من ظهور وباء كورونا المستجد وفرض الإغلاق والطوارئ في البلاد.



وأظهرت بيانات الاتحاد الممثل للشركات والأعمال التجارية والسياحة والخدمات في إيطاليا (كونفسيرشنتي Confesercenti) أنه بعد 6 شهور من بدء إجراءات الإغلاق، لا يزال الاستهلاك متراجعا، فبين مارس وأغسطس من هذا العام، تراجعت إنفاقات الأسر على المنتجات والخدمات بنسبة أكبر من 2300 يورو، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وكشفت تقديرات الاتحاد أن المشتريات انخفضت بإجمالي 59،2 مليار يورو، منذ بدء أزمة كورونا، موضحة أنه بعد الإغلاق الكامل خلال شهري مارس وأبريل، فإن الاستهلاك بدأ يتعافى ببطء.



وبحسب الأرقام، فإن الإنفاق على الاحتياجات الأسرية بعد أربعة شهور من رفع الإغلاق، لم تتعافى بشكل كامل أو تعود لمسارها الطبيعي.



وأشار اتحاد الشركات أنه حتى بعد استئناف النشاط، فإن الإيطاليون حافظوا على خفض المشتريات، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أنه خلال الأشهر الستة، انخفض أيضا متوسط الانفاق على المواد غير الغذائية بمقدار 1170 يورو لكل أسرة.



