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إيستات :إرتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.4٪ في يوليو
    أنسامد - 10 سبتمبر /أيلول - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" يوم الخميس أن مؤشر الإنتاج الصناعي لديها ارتفع بنسبة 7.4٪ في يوليو مقارنة بشهر يونيو، مشيرة أيضا إن الإنتاج انخفض بنسبة 8٪ مقارنة بشهر يوليو 2019.

    وأشارت إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 15٪ في الفترة من مايو إلى يوليو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، والتي شملت الفترة التي كانت إيطاليا في وضع الإغلاق فيها.

    وأضافت الوكالة إن الإنتاج انخفض بنسبة 16.8 ٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضي.

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