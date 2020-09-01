إيطاليا: انخفاض مستوى التوظيف بنسبة 500 ألف شخص منذ فبراير

أنسامد- 1 سبتمبر - ايلول - أنخفض مستوى التوظيف في إيطاليا بنسبة 50 ألف، بينما زاد عدد الباحثين عن عمل بنفس الرقم، منذ فبراير الماضي، جراء تداعيات أزمة كورونا.



وبحسب تقرير للمعهد الوطني للإحصاءات الإيطالي "إيستات"، عن العمل في إيطاليا حتى يوليو الماضي، فإن فقد زاد عدد الأفراد الذين لا يعملون في إيطاليا بنحو 400 ألف شخص.



وأشار المعهد إلى أنه خلال أربعة أشهر، تراجع معدل العمل بأكثر من نقطة واحدة، في حين ارتفعت نسبة البطالة وفق بيانات شهر يوليو، عن المستويات التي تم تسجيلها حتى فبراير الماضي.



وتأتي هذه النتائج مع استمرار تراجع أعداد الموظفين المؤقتين في إيطاليا منذ العام الماضي، حيث تم تسجيل تراجعا بنسبة 498 ألف في التوظيف المؤقت، بينما تراجعت معدل العاملين لحسابهم الخاص بـ -4،5% أي ما يعادل 239 ألف.



وأوضح المعهد أن هذه الأرقام المنشورة لا تضم العمال الدائمين الذين يتمتعون بالحماية من التسريح من العمل، حتى خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الفئة على العكس، نمت بنسبة 1،2% (أكثر من 181 ألف).



وفي نفس السياق، لفت المعهد إلى وجود قفزة في عدد الباحثين عن العمل في يوليو 2020، بينما انخفض عدد غير النشطين، الذين أجبروا على تعليق أعمالهم بسبب كورونا.



ووفقا لهذا الاحصاء، فقد وصل معدل البطالة إلى 9،7% بزيادة 0،5% خلال شهر يونيه الماضي، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نسبة 5،8% (بأكثر من 134 ألف شخص)، وانخفض عدد غير الناشطين بنسبة 1،6%. ونوه المعهد أن هذا الانكماش يمس الرجال والنساء بكافة الفئات العمرية.