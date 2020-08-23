ارتفاع الصادرات الزراعية الإيطالية في الربع الاول

أنسامد - 23 أغسطس /آب - ارتفعت الصادرات الزراعية الإيطالية العام الماضي والحالي، لتعبر عن نموذج ناجح للاقتصاد المحلي، حيث حققت مبيعات تجاوزت 19 مليار يورو في عام 2019، بزيادة قدرها 4.4% عن العام السابق.



في الربع الأول من عام 2020، ارتفعت الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.1 مليار يورو، في أفضل موسم شتاء على الإطلاق لتسجل زيادة قدرها 9.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وفقا لمرصد مناطق الأغذية الزراعية التابع لمجموعة انتيسا سان باولو المصرفية.



حافظت سلاسل توريد النبيذ على مكانتها في قائمة الصادرات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، بأكثر من 1.3 مليار يورو، فيما سجلت صناعة المعكرونة والحلويات أكثر من مليار يورو، بزيادة قدرها 27.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



