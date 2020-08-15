إيستات:إيطاليا مازالت في حالة انكماش في يوليو

أنسامد - 15 أغسطس / آب - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات " أن إيطاليا كانت في حالة انكماش للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وأن معدل التضخم السنوي في إيطاليا كان -0.4٪ الشهر الماضي.



كان هذا أقل من التقدير الوميض عند -0.3٪ ويقارن بمعدل تضخم سنوي قدره -0.2٪ في يونيو ومايو.



وأشارت وكالة الإحصاء إن مؤشرها لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.2٪ في يوليو على أساس شهري.



"يعود سبب الانخفاض للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي لمؤشر جميع البنود بشكل أساسي إلى تأكيد الانخفاض (حتى لو كان أقل حجمًا) في الأسعار الخاضعة للتنظيم (من -14.1٪ في يونيو إلى -13.6٪) وغير الخاضعة للتنظيم. منتجات الطاقة (من -11.2٪ إلى -9.0٪)