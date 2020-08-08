إيستات : إنتعاش التجارة الخارجية في يونيو

أنسامد - 8 أغسطس /آب - قالت وكالة الإحصاء الإيطالية الوطنية "إيستات " يوم الجمعة أن التجارة الخارجية انتعشت مرة أخرى في يونيو ، مع زيادة الواردات بنسبة 16.1٪ مقارنة بشهر مايو وزيادة الصادرات بنسبة 14.4٪.



وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية "ارتفعت الصادرات لكل من دول الاتحاد الأوروبي (+ 13.3٪) ودول خارج الاتحاد (+ 15.6٪)".



وأضافت الوكالة أن "الواردات نمت بنسبة + 14.0٪ لدول الاتحاد الأوروبي وبنسبة + 19.2٪ لدول خارج الاتحاد الأوروبي" ، إلا أن الصادرات والواردات انخفضت بنسبة 24.8٪ و 21.8٪ على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، وفقًا لـ البيانات المعدلة موسميا.



كان هذا بسبب التراجع المسجل خلال إغلاق الفيروس التاجي ، خاصة في أبريل.



وقالت ISTAT "في يونيو 2020 ، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ، انخفضت الصادرات والواردات (-12.1٪ و -15.6٪ على التوالي)".



كان انخفاض الصادرات على أساس سنوي في يونيو أقل بكثير من ذلك في مايو (-30.4٪) وأبريل (-41.5٪).



وقالت الوكالة إن أسعار الواردات ارتفعت في يونيو 2020 بنسبة 0.1٪ على أساس شهري (-0.1٪ لمنطقة اليورو ، + 0.2٪ لمنطقة خارج اليورو).



انخفضت أسعار الواردات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 4.7٪ (-1.3٪ لمنطقة اليورو و -8.0٪ لمنطقة غير اليورو) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.



