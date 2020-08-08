إيستات : إنتعاش التجارة الخارجية في يونيو

أنسامد - 8 أغسطس /آب - قالت وكالة الإحصاء الإيطالية الوطنية
"إيستات " يوم الجمعة أن التجارة الخارجية انتعشت مرة أخرى في
يونيو ، مع زيادة الواردات بنسبة 16.1٪ مقارنة بشهر مايو وزيادة
الصادرات بنسبة 14.4٪.
وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية "ارتفعت الصادرات لكل من دول
الاتحاد الأوروبي (+ 13.3٪) ودول خارج الاتحاد (+ 15.6٪)".
وأضافت الوكالة أن "الواردات نمت بنسبة + 14.0٪ لدول الاتحاد
الأوروبي وبنسبة + 19.2٪ لدول خارج الاتحاد الأوروبي" ، إلا أن
الصادرات والواردات انخفضت بنسبة 24.8٪ و 21.8٪ على التوالي خلال
الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، وفقًا لـ
البيانات المعدلة موسميا.
كان هذا بسبب التراجع المسجل خلال إغلاق الفيروس التاجي ، خاصة
في أبريل.
وقالت ISTAT "في يونيو 2020 ، مقارنة بنفس الشهر من العام
السابق ، انخفضت الصادرات والواردات (-12.1٪ و -15.6٪ على
التوالي)".
كان انخفاض الصادرات على أساس سنوي في يونيو أقل بكثير من ذلك
في مايو (-30.4٪) وأبريل (-41.5٪).
وقالت الوكالة إن أسعار الواردات ارتفعت في يونيو 2020 بنسبة
0.1٪ على أساس شهري (-0.1٪ لمنطقة اليورو ، + 0.2٪ لمنطقة خارج
اليورو).
انخفضت أسعار الواردات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 4.7٪
(-1.3٪ لمنطقة اليورو و -8.0٪ لمنطقة غير اليورو) مقارنة بالأشهر
الثلاثة السابقة.