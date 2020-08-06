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إيستات : إرتفاع الإنتاج الصناعي الإيطالي في يونيو
    أنسامد - 6 أغسطس /آب - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الإيطالي ارتفع بنسبة 8.2٪ في يونيو مقارنة بشهر مايو.

    وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إنه على الرغم من الزيادة الشهرية ، فإن الإنتاج الصناعي لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل كورونا.

    وذكرت: "بالرغم من التعافي ، فإن مستويات الإنتاج تبقى بعيدة عن تلك المسجلة قبل الإجراءات المرتبطة بالطوارئ الصحية".

    "انخفض الإنتاج بما يزيد عن 13 نقطة مئوية مقارنة بشهر يناير".

    وقالت الوكالة إن الإنتاج انخفض بنسبة 13.7٪ مقارنة بشهر يونيو 2019
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