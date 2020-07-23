إنخفاض اوظائف القطاع الخاص بنسبة 83% في إيطايا

انسامد - 23 يوليو / تموز - قالت وكالة التأمين الاجتماعي والمعاشات يوم الخميس إن الوظائف في القطاع الخاص انخفضت بنسبة 83٪ في أبريل.



في الأشهر الأربعة الأولى من العام ، قالت الشركة ، إن الإيجارات انخفضت بنسبة 39٪ بسبب طوارئ كوفيد-19.



وقالت الوكالة فيما يتعلق بالوظائف ، كان هناك 610،00 أقل.



كان حوالي 499،000 منهم وظائف ثابتة بموجب عقود دائمة طويلة الأجل.



لكن إنهاء الوظائف انخفض بنسبة 47 ٪ أثناء الإغلاق بسبب حظر على الفصل من العمل بموجب مرسوم حكومي.



