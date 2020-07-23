إنخفاض اوظائف القطاع الخاص بنسبة 83% في إيطايا

إيطاليا: 25 مليار يورو لتمويل فترة ما بعد كورونا
المرصد السوري : 481 مرتزقا قتلوا في ليبيا بينهم 34 طفلا
الإمارات:الصحة" تجري أكثر من 54 ألف فحص كورونا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكبر قالب جبن في العالم يزن 600 كيلوجرام
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
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اعادة فتح المتحف الوطني في فينيسيا
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