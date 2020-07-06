Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
إيستات :كورونا فاقمت التفاوتات وضربت الفئات الأكثر هشاشة
    أنسامد - 6 يوليو / تموز - صرحت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية في تقريرها السنوي بأن حالة الطوارئ بسبب كورونا فاقمت التفاوتات القائمة في الحياة الإيطالية وأن الوباء أصاب عناصر المجتمع الأكثر هشاشة بشكل أقوى من غيره ، "شحذ في الوقت نفسه أوجه التفاوت الكبيرة التي يعاني منها بلدنا".

    وقالت الوكالة في سوق الوظائف ، إن النساء والشباب هم الأكثر تضررا من حالة طوارئ الفيروس ، لأنهم أكثر انتشارا في قطاع الخدمات.

    وفي نتائج أخرى ، ذكرت وكالة الإحصاء إن الخوف من الفيروس ربما أدى إلى انخفاض عدد المواليد بمقدار 10000 ، مما يعكس توقعات طفرة المواليد بسبب الإغلاق.

    وأشارت أن حوالي 12٪ من الشركات تفكر في إلغاء الوظائف وعلاوة على ذلك ، قالت إن حوالي 7.9 مليون شخص في العمل لم يعملوا في أبريل.

    وكشفت إنه بالإضافة إلى توسيع الفجوة بين الأفضل والأسوأ حالا ، فإن الفيروس عمق الهوة بين الشمال وجنوب الخليج .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مهرجان الزهور في تورينو

    ألبوم الصور