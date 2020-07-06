إيستات :كورونا فاقمت التفاوتات وضربت الفئات الأكثر هشاشة

أنسامد - 6 يوليو / تموز - صرحت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية
في تقريرها السنوي بأن حالة الطوارئ بسبب كورونا فاقمت التفاوتات
القائمة في الحياة الإيطالية وأن الوباء أصاب عناصر المجتمع الأكثر
هشاشة بشكل أقوى من غيره ، "شحذ في الوقت نفسه أوجه التفاوت
الكبيرة التي يعاني منها بلدنا".
وقالت الوكالة في سوق الوظائف ، إن النساء والشباب هم الأكثر تضررا
من حالة طوارئ الفيروس ، لأنهم أكثر انتشارا في قطاع الخدمات.
وفي نتائج أخرى ، ذكرت وكالة الإحصاء إن الخوف من الفيروس ربما أدى
إلى انخفاض عدد المواليد بمقدار 10000 ، مما يعكس توقعات طفرة
المواليد بسبب الإغلاق.
وأشارت أن حوالي 12٪ من الشركات تفكر في إلغاء الوظائف وعلاوة على
ذلك ، قالت إن حوالي 7.9 مليون شخص في العمل لم يعملوا في أبريل.
وكشفت إنه بالإضافة إلى توسيع الفجوة بين الأفضل والأسوأ حالا ،
فإن الفيروس عمق الهوة بين الشمال وجنوب الخليج .