إيستات :كورونا فاقمت التفاوتات وضربت الفئات الأكثر هشاشة

أنسامد - 6 يوليو / تموز - صرحت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية في تقريرها السنوي بأن حالة الطوارئ بسبب كورونا فاقمت التفاوتات القائمة في الحياة الإيطالية وأن الوباء أصاب عناصر المجتمع الأكثر هشاشة بشكل أقوى من غيره ، "شحذ في الوقت نفسه أوجه التفاوت الكبيرة التي يعاني منها بلدنا".



وقالت الوكالة في سوق الوظائف ، إن النساء والشباب هم الأكثر تضررا من حالة طوارئ الفيروس ، لأنهم أكثر انتشارا في قطاع الخدمات.



وفي نتائج أخرى ، ذكرت وكالة الإحصاء إن الخوف من الفيروس ربما أدى إلى انخفاض عدد المواليد بمقدار 10000 ، مما يعكس توقعات طفرة المواليد بسبب الإغلاق.



وأشارت أن حوالي 12٪ من الشركات تفكر في إلغاء الوظائف وعلاوة على ذلك ، قالت إن حوالي 7.9 مليون شخص في العمل لم يعملوا في أبريل.



وكشفت إنه بالإضافة إلى توسيع الفجوة بين الأفضل والأسوأ حالا ، فإن الفيروس عمق الهوة بين الشمال وجنوب الخليج .



