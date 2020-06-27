إيستات:انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 6.4 ٪ في الربع الأول

أنسامد - 27 يونيو /حزيران - قال المعهد الإيطالي للإحصاءإيستات يوم الجمعة إن إنفاق الأسر الإيطالي انخفض بنسبة 6.4٪ في الربع الأول من عام 2020.



وأضاف إن "الانكماش المفاجئ" مرتبط بإجراءات احتواء الطوارئ COVID-19.



وأاشار إن الميل إلى الادخار ، من ناحية أخرى ، ارتفع إلى 12.5٪ ، بزيادة 4.6 نقطة مئوية فيما يتعلق بالربع الأول من عام 2019 وأن الحصة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 37.1 ٪ في الفترة من يناير إلى مارس ، بزيادة 0.5 نقطة عن نفس الفترة من العام الماضي.



وذكر إن الدخل المتاح للأسر انخفض بنسبة 1.6٪ في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وانخفضت القوة الشرائية أكثر بنسبة 1.7٪