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إيستات:انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 6.4 ٪ في الربع الأول
    أنسامد - 27 يونيو /حزيران - قال المعهد الإيطالي للإحصاءإيستات يوم الجمعة إن إنفاق الأسر الإيطالي انخفض بنسبة 6.4٪ في الربع الأول من عام 2020.

    وأضاف إن "الانكماش المفاجئ" مرتبط بإجراءات احتواء الطوارئ COVID-19.

    وأاشار إن الميل إلى الادخار ، من ناحية أخرى ، ارتفع إلى 12.5٪ ، بزيادة 4.6 نقطة مئوية فيما يتعلق بالربع الأول من عام 2019 وأن الحصة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 37.1 ٪ في الفترة من يناير إلى مارس ، بزيادة 0.5 نقطة عن نفس الفترة من العام الماضي.

    وذكر إن الدخل المتاح للأسر انخفض بنسبة 1.6٪ في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وانخفضت القوة الشرائية أكثر بنسبة 1.7٪
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