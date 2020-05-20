مجموعة "أرت نافال" الإيطالية التونسية تفتتح سفينة لصيدالتونة

انسامد - 20 مايو - ايار - شهد ميناء مدينة المهدية الساحلية التونسية، حدثا استثنائيا، احتفالا بإطلاق شركة التصنيع البحري "أرت نافال" (أزارو سابقا) لأحدث جواهرها: " سفينة صيد التونة (عبد الرحيم) التي يبلغ طولها 32 متر وعرض 8 أمتار، وتزن 160 طن.



هذه السفينة بنيت بفضل هذه الشركة الإيطالية، التي تحظى بخبرة لأكثر من 30 عاما في بناء السفن، منذ انشائها في مدينة مازارا دل فالو، بجزيرة صقلية.



توضح سونيا موزراتي، المديرة القانونية لشركة أرت نافال: "أنه يوم هام بالنسبة لنا وأيضا لمدينة المهدية، خاصة وأنه لأول مرة يتم بناء سفينة لصيد التونة بهذا الحجم في المدينة".



تضم الشركة فريقا من 30 عاملا في المدينة قاموا ببناء هذه السفينة، بالإضافة إلى ثلاث سفن في وقت سابق وهم جربة (29 متر× 7,20 متر)، وريان (29 متر×7،20) ودورايد (27 متر×7 متر).



ويعد صيد التونة من أهم القطاعات في تونس، ومدينة المهدية على وجه الخصوص، والتي تضم العديد من شركات انتاج وتعليب التونة، لتصديره، لاسيما إلى اليابان التي تشكل أكبر المشترين لهذا النوع من السمك.



وتضم مدن المغرب العربي أساطيل صيد قديمة، لذا فإن تجديد هذا الاسطول من أهم الخطوات للتوسع التجاري لهذا القطاع.



وبحسب "أرت نافال"، فإن افتتاح هذه السفينة الضخمة جاء رغم الصعوبات التي واجهتها الشركة جراء الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.



