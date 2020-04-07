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كورونا: إيطاليا تخسر 120 مليار دولار من عائدات السياحة
    انسامد - 7 ابريل - نيسان - أكد لوكا باتاني رئيس رابطة السياحة والتجارة ان ايطاليا تكبدت خسائر كبيرة في مجال السياحة تصل الي ما يقرب من 200 مليار يورو من إجمالي عائدات السياحة المباشرة بالاضافة الي التأثيرات على القطاعات الأخرى بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا .

    واكد ان نسبة الخسارة تصل الي 60٪ على الأقل ، وفقًا لأقل التوقعات المتشائمة...بالاضافة الي توقف سفر الإيطاليين إلى الخارج تمامًا وحتى أواخر الصيف على الأقل.

    اشار باتاني الي أن هذا القطاع - الذي يمثل 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة ، و 15٪ من العمالة و 17 مليار يورو من المساهمة في الميزان التجاري للبلاد وفقًا لبيانات البنك المركزي يعاني من أزمة لا يمكن تصورها.

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