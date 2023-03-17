تعديل التضخم في فبراير من 9.2٪ إلى 9.1٪

(أنسامد) - مارس 17 - روما - عدلت الوكالة الوطنية للإحصاء "إستات" يوم أمس الخميس، معدل التضخم السنوي في إيطاليا لشهر فبراير من 9.2٪ إلى 9.1٪.



وقالت إستات، بعد مراجعة تقديراتها الأولية التي كانت تشير لتسجيل تضخم 9.2٪.في فبراير 2023، تشير التقديرات إلى أن الرقم القياسي الوطني لأسعار المستهلك للمجموعة بأكملها (NIC)، سيسجل زيادة بنسبة 0.2 ٪ على أساس شهري و9.1 ٪ على أساس سنوي، من + 10.0٪ في السابق الشهر.



وأشارت الوكالة الوطنية للإحصاء، إلى أن الانخفاض جاء نتيجة تخفيف التوترات بشأن أسعار سلع الطاقة.



ومع ذلك، هناك ضغط تصاعدي مستمر على أسعار المواد الغذائية، المصنعة وغير المصنعة، والتبغ والخدمات، وكلها تقريبًا في اتجاه متسارع.



وبحسب إستات، أظهرت عربة التسوق لمعظم السلع التي يتم شراؤها تضخما بزيادة سنوية بنسبة 12.7٪ في فبراير، ارتفاعا من 12.0٪ في يناير.



(أنسامد).





Ottieni il codice embed