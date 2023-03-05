انخفاض الناتج المحلي لإيطاليا في الربع الرابع من 2022

(أنسامد) - مارس 5 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إستات" أول أمس الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا انخفض في الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع بنسبة 1.4٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.



انخفضت هذه الأرقام على أساس سنوي مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير لتسجيل ارتفاع بنسبة 1.7٪، بينما كان الرقم الشهري هو نفسه المسجل في التوقعات السابقة.



وأضافت إستات في إحصاءاتها عن الحسابات الاقتصادية الفصلية، أن التغيير المكتسب في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، الذي سيتم تحقيقه - بناء على دفعة 2022 إذا سجلت جميع أرباع هذا العام تغيرا صفريا، يساوي + 0.4٪، لتأكيد البيانات الصادرة في 31 يناير.



(أنسامد).



