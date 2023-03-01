موديز تراجع نمو إيطاليا لعام 2023 إلى +0.3 ٪

(أنسامد) - مارس 1 - روما - قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بمراجعة نمو إيطاليا لعام 2023 إلي +0.3 ٪، بعد إنخفاض في السابق بنسبة - 1.4 ٪.



وقالت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني إن المراجعة مرتبطة بالانخفاض في أسعار الطاقة وفي مخاطر نقص الطاقة. (أنسامد).



