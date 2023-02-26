فيراري ستوزع 329 مليون يورو على المساهمين

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - ستقترح شركة فيراري لصناعة السيارات الرياضية على المساهمين توزيع أرباح قدرها 1.810 يورو لكل سهم عادي، بزيادة 33٪ عن العام السابق، حسبما قالت الشركة التي يقع مقرها في بلدة مارانيلو يوم الجمعة.



وأضافت أنه سيتم توزيع ما يقرب من 329 مليون يورو، وسيخضع التوزيع لموافقة اجتماع المساهمين المقرر عقده في 14 أبريل.



وتابعت: إذا تمت الموافقة على الاقتراح، فسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح في 24 أبريل، وتاريخ استلام الأرباح في 25 أبريل للأسهم العادية المتداولة في كل من إيطاليا وبورصة نيويورك في الولايات المتحدة، وتاريخ دفع الأرباح في 5 مايو. (أنسامد).



