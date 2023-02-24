إيطاليا: إيني تحقق صافي أرباح 13.3 مليار يورو في 2022

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، أن صافي الأرباح المعدلة بلغت 13.3 مليار يورو خلال عام 2022، بزيادة 9 مليارات يورو بالمقارنة بعام 2021.



وبلغت قيمة إجمالي الأرباح للشركة 20.4 مليار يورو لعام 2022، أي ضعف المبلغ المحقق لعام 2021.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، عن ارتياحه من النتائج والطريقة التي تحركت بها المجموعة - التي تسيطر عليها الدولة-، فيما يتعلق بسرعة العثور على مصادر بديلة للطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، بعد غزو موسكو لأوكرانيا قبل عام.



وأوضح في بيان، "في عام 2022، لم تكن إيني منخرطة فقط في تحقيق أهداف انتقال الطاقة المستدامة الخاصة بها، ولكن أيضا في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى إيطاليا وأوروبا، وبناء مزيج جغرافي متنوع من مصادر الطاقة".



وتابع، "حققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية ممتازة مع المساهمة في استقرار إمدادات الطاقة لإيطاليا وأوروبا والتقدم في خططها لإزالة الكربون".



واستطرد، "خلال العام الماضي، تمكنا من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات والأنشطة لاستبدال الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2025، والاستفادة من علاقاتنا القوية مع الدول المنتجة ونهج التنمية السريع لزيادة الكميات الواردة من الجزائر ومصر وموزمبيق والكونغو وقطر". (أنسامد).



