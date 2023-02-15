البطالة في إيطاليا تسجل1.7 نقطة فوق متوسط الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البطالة في إيطاليا سجلت 1.7 نقطة فوق متوسط الاتحاد الأوروبي وأن معدل البطالة عند مستويات منخفضة قياسية.



وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ظلت عند مستويات منخفضة قياسية : عند 6.1٪ و 6.6٪ على التوالي في ديسمبر.



ويقارن ذلك بمعدل 7.8٪ في إيطاليا في ديسمبر، والذي كان مستقرا مقارنة بشهر نوفمبر.



وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البطالة انخفضت أو ظلت مستقرة في 70٪ من دول منطقة اليورو وإن معدل البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل ثابت عند 4.9٪ (أنسامد).



