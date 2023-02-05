بنك انتيسا سان باولو يحقق نتائج قياسية بصافي أرباح 5.5 مليار

ميلوني تلتقي شولتز في برلين، وتعلن عن زيارتها إلى كييف
أنسا تجتمع مع كبار مسؤولي وكالة أنباء كيودو ويونهاب
وشارك في الاجتماعات سفيرا إيطاليا لدى طوكيو وسول
دبي تستضيف مؤتمر أمراض القلب عند النساء بمشاركة إيطالية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:الفجوة بين الجنسين أيضا في المعاشات ، 30٪ أقل للنساء
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد