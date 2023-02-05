بنك انتيسا سان باولو يحقق نتائج قياسية بصافي أرباح 5.5 مليار

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - أعلن أكبر بنك في إيطاليا انتيسا سان باولو Intesa Sanpaolo أول أمس الجمعة، عن نتائج قياسية للعام الماضي بأرباح وصلت إلى 4.35 مليار يورو، بزيادة 4٪ عن عام 2021.



بلغ صافي الأرباح 5.5 مليار يورو، باستثناء 1.4 مليار من المخصصات والتعديلات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، متجاوزا هدف خطة العمل 2022-2025 لأكثر من 5 مليارات لعام 2022.



وقال الرئيس التنفيذي للبنك كارلو ميسينا: "لقد قدمنا اليوم نتائج عالية الجودة للغاية. الميزانية العمومية لعام 2022 هي الأفضل في تاريخ انتيسا سان باولو".



وتابع : كان الربع الرابع من العام هو أفضل ربع على الإطلاق للأرباح، بزيادة 13٪ عن العام السابق مع تسارع قوي في مكون هامش الفائدة.



واختتم "مع نتيجة صافية قدرها 5.5 مليار يورو، باستثناء الاحتياطيات المخصصة لمواجهة مخاطر الحرب الروسية، نجحنا في تجاوز هدف الخطة لعام 2022".



ويعد بنك Intesa Sanpaolo أكبر بنك في إيطاليا من حيث إجمالي الأصول ويحتل المرتبة 27 في العالم. (أنسامد).



