إيطاليا:ارتفاع تكلفة المعيشة بمقدار 3000 يورو العام الماضي

(أنسامد) - يناير 24 - روما - قالت مجموعة Codacons الايطالية لحماية المستهلك، إن تكلفة المعيشة لأسرة متوسطة مكونة من أربعة أفراد ارتفعت بمقدار 3000 يورو العام الماضي.



وأضافت أن التضخم المتفشي المرتبط بالحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع القطاعات من الغذاء إلى النقل والسياحة والضيافة.



وأشارت Codacons إلي أن فواتير الطاقة الكهربائية ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 110.4٪ في عام 2022.



كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 85.9٪ عام 2021، ومتوسط فاتورة الغاز بنسبة 73.7٪.



وأستطردت المجموعة إن "الارتفاعات الوحشية لم تنرك اي قطاع من الحياة اليومية"، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنسبة 51.5٪، ووقود التدفئة بنسبة 38.4٪، وأنواع الوقود الأخرى (GPL والميثان) بنسبة 33.3٪. (أنسامد).



