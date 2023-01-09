ستيلانتس تبرم صفقة تاكسي جوي مع شركة آرتشر للطيران الأمريكية

(أنسامد) - يناير 9 - روما - أبرمت شركة صناعة السيارات ستيلانتس Stellantis هذا الأسبوع صفقة تاكسي جوي مع شركة آرتشر للطيران الأمريكية الناشئة.



و تنص الصفقة علي ان تقوم شركة ستيلانتس بإنتاج طائرة صممهتا شركة آرتشر ومنح الشركة الناشئة 150 مليون دولار لدفع عملية الإنتاج.



وسيتم بناء الطائرة الهليكوبتر المسماة Midnight في مصنع جديد في كوفينجتون في ولاية جورجيا.



ستيلانتس Stellantis هي شركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات تشكلت في 16 يناير 2021 باندماج الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة بي أس إيه الفرنسية واتخذت من أمستردام عاصمة هولندا مقراً لها.



يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصميم وتطوير وتصنيع وبيع السيارات لستة عشر علامة تجارية. وبذلك تكون المجموعة رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم من حيث السيارات المُباعة.



يُستخدام اسم ستيلانتس حصريًا للتعريف بكيان الشركة، بينما تظل أسماء العلامات التجارية للمجموعة وشعاراتها بدون تغيير. توظف ستيلانتس 300000 موظف، ولها وجود في أكثر من 130 دولة ومرافق تصنيع في 30 دولة. (أنسامد).



