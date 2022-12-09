إيطاليا: فيريرو تستحوذ على شركة الأيس كريم الأمريكية ويلز

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - استطاعت شركة صناعة الحلوى الإيطالية العملاقة فيريرو، الاستحواذ على عملاق الأيس كريم الأمريكي، ويلز انتربريزس Wells Enterprises.



وأعلنت مجموعة فيريرو الإيطالية، وويلز انتربرايزس عن اتفاق يسمح للشركة الإيطالية بالاستحواذ على ويلز وعملياتها وعلاماتها التجارية القوية للأيس كريم، من بينها بلو بوني، وبلو ريبون كلاسيكس، وبومب بوب، وهالو توب.



وقالت شركة فيريرو الرائدة في صناعة الشوكولاتة والحلويات، في بيان إن عملية الاستحواذ هذه تعد جزءا من طموحات فيريرو الاستراتيجية للنمو في قطاع الأيس كريم، مع رؤية النمو المتسارع لشركة ويلز.



وتعد شركتي فيريو وويلز، شركتان عائليتان تتمتعان بخبرة واسعة في صناعة الحلويات والأيس كريم، وكذلك منتجات عالية الجودة، وتراث فاخر، بالإضافة إلى مجموعة قوية من العلامات التجارية المحبوبة.



نمت شركة فيريرو التي بدأت في عام 1946 كمتجر صغير للحلويات في ألبا بإيطاليا - لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الأطعمة المعلبة، بما في ذلك الحلويات والبسكويت والآيس كريم والوجبات الخفيفة.



وتشمل علاماتها التجارية كلا من نوتيلا وكيندر وتيك تاك وفيريرو روشيه.



أما شركة ويلز، فتعد أكبر شركة أيس كريم، تملكها وتديرها عائلة واحدة منذ أن تأسست عام 1913 كشركة لبيع منتجات الألبان.



ستظل Wells Enterprises شركة قائمة بذاتها مع مكاتبها في Le Mars، بولاية آيوا، وعمليات الإنتاج في Le Mars؛ هندرسون، نيفادا؛ ودنكيرك ونيويورك.



وبعد إتمام الصفقة نهائيا، سيعمل مايك ويلز، عضو العائلة المؤسسة والرئيس التنفيذي الحالي، كمستشار لدعم الانتقال والحفاظ على دوره النشط في مجتمع Le Mars. (أنسامد).



