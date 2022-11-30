إيني: سيتم استبدال الغاز الروسي بالكامل في عام 2025

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أنه سيتم استبدال الغاز الروسي بالكامل في عام 2025.



وقال كلاوديو ديسكالزي خلال فاعلية (لومبارديا 2030) : بدأنا في شهر فبراير على الفور في البحث عن التنويع اعتمادا على ما لدينا في محفظتنا في إفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف أنه "تم حل المشكلة لأننا كنا قادرين على تغطية 50% من الغاز الروسي، أي 23/21 مليار متر مكعب، وفي عام 2025 سيتم استبداله بنسبة 100%".



وتابع ديسكالزي أن عام 2023 سيكون عامًا معقدًا لأنه سيكون لدينا 6/7% من الغاز الروسي وسيتعين علينا الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الذي سيصل عن طريق السفن، مؤكدا على الحاجة لبنية تحتية ليكون العرض أعلى من الطلب. (أنسامد).



