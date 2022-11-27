إيطاليا : إرتفاع ثقة المستهلك والأعمال في نوفمبر

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية إستات (ISTAT)، يوم الجمعة الماضي إن ثقة المستهلك والأعمال بدأت في الارتفاع مرة أخرى في نوفمبر.



وأضافت وكالة الإحصاء في تقديراتها، أنه بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في مايو 2013، ارتفعت ثقة المستهلك مرة أخرى في نوفمبر (من 90.1 إلى 98.1).



وتابعت أن الثقة في الأعمال التجارية، التي انخفضت لمدة أربعة أشهر، غيرت أيضًا المنحنى وارتفعت من 104.7 إلى 106.4.



وذكرت ISTAT أن ثقة الأعمال كانت"مدفوعة بالتوقعات بشأن الإنتاج في التصنيع والطلبات في خدمات السوق والتوقعات بشأن مبيعات التجزئة".



وينظر المستهلكون بإيجابية إلى "الآراء حول الوضع الاقتصادي للبلاد، متبوعة بالتوقعات الصاعدة حول الوضع الاقتصادي للأسرة والآراء حول المدخرات"، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية التي أشارت إلى أن "جميع مكونات مؤشر ثقة المستهلك آخذة في التحسن". (أنسامد).



