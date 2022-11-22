اليونسكو:إيطاليا تتصدر الترتيب العالمي للأغذية الزراعية

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - قالت المنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن إيطاليا تتصدر الترتيب العالمي للأغذية الزراعية من حيث المنتجات الإيطالية المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو.



وتحمل إيطاليا الرقم القياسي العالمي لجوائز اليونسكو في قطاع الأغذية الزراعية، حيث حصدت خمس جوائز من أصل 68 عالميًا.



يليه المغرب بأربعة جوائز من اليونسكو، وثلاثة لتركيا وأذربيجان، واثنتان لبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وتونس واليابان وكوريا والمكسيك.



تم تقديم تقرير اليونسكو الجديد حول الغذاء والثقافة، والذي حصلت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا علي نسخة منه، خلال مؤتمر الأمم المتحدة في الدورة التدريبية في نيويورك حول مستقبل حمية البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).



