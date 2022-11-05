ارتفاع أرباح فيراري في الربع الثالث

الحكومة الإيطالية الجديدة تؤكد التزامها تجاه حلف الناتو
والاتحاد الأوروبي
ماتاريلا وميلوني يشاركان في الاحتفال بيوم القوات المسلحة
البنك الدولي يتوقع استمرار انتعاش اقتصاد الإمارات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:احتفال الاتحاد الوطني للضباط بيوم الجندي المجهول
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو