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ارتفاع أرباح فيراري في الربع الثالث
    (أنسامد) - نوفمبر 5 - روما - أنهت شركة "فيراري" الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة، الربع الثالث من العام الجاري بصافي أرباح قدره 228 مليون يورو، لتسجل زيادة بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

    وبلغت العائدات 1.25 مليار يورو في الربع الثالث من 2022، بزيادة قدرها 18.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

    وبلغ إجمالي مبيعات فيراري 3188 سيارة في الربع الثالث، بزيادة قدرها 15.9%. (أنسامد).

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