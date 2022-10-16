اتحاد تجار التجزئة: انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - قال اتحاد تجار التجزئة الإيطالي، إن مؤشر إنفاق المستهلك (ICC) انخفض بنسبة 2٪ على أساس سنوي في شهر سبتمبر.



وأضاف الاتحاد، أن الإنفاق على الخدمات انخفض بنسبة 2.7٪ والسلع بنسبة 4٪.



وأوضح أن أكبر الانخفاضات سُجّلت في قطاعات الأجهزة الكهربائية (-14.6٪)، والسيارات (-6.2٪) والملابس (-5.4٪)، والغذاء (-4.9٪).



(أنسامد).



