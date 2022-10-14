إيطاليا:بنك" ام بي اس" يعلن زيادة رأس المال بـ2.5 مليار يورو

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - أعلن بنك مونتي دي باشي دي سيينا "ام بي اس"، أنه يعمل على رفع رأس مال البنك بـ 2.5 مليار يورو، في عملية تنطلق الاثنين المقبل وحتى 3 نوفمبر المقبل.



وأشار البنك إلى أن العملية بمجملها تستند على "ضمانات كاملة"، مضيفا أن اتفاقيات ضمانات تم توقيعها بمبلغ أقصاه 857 مليون يورو، من بينها 807 مليون مع مجموعة من البنوك، و50 مليون يورو مع شركة "ألجبريس" للاستثمار.



وبين البنك أن هذا يضاف إلى تعهدات اكتتاب من قبل مستثمرين آخرين، وضخ مبلغ 1.606 مليار يورو من قبل الدولة، مع تحديد سعر الأسهم الجديدة عند 2 يورو لكل سهم، وخصم 7.79% بعد فصل حق الاختيار.



ووفقا للشروط الجديدة، سيحق للمساهمين في البنك التسجيل لشراء 374 سهم جديد لكل 3 أسهم يملكونها. (أنسامد).



