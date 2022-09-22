إيطاليا: صندوق "انفيست اندستريال" يستحوذ على 52% من "Eataly"

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - رفع صندوق الاستثمار "انفيست أندستريال Investindustrial"، نسبته المشاركة في أسهم مجموعة إيتالي "Eataly" إلى 52% من رأس مالها، بعد الاستحواذ على أسهم بعض المساهمين الحاليين.



ويجري الصندوق في الوقت الحالي إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية الاستحواذ ليصبح المساهم الأكبر في "إيتالي"، بحصة 52% من رأس مال المجموعة التي أسسها أوسكار فارينتي بهدف دعم نموها دوليا.



وضخ الصندوق 200 مليون يورو مقابل شراء أسهم بعض المساهمين في المجموعة.



وتنصب الاتفاقية على أن يرفع الصندوق رأس مال المجموعة بمقدار 200 مليون يورو، بعد شراء جزءا من الأسهم المملوكة للمساهمين الحاليين.



ووفقا لتوزيع الأسهم الجديدة، سيصبح صندوق "أنفيست أندستريال" مستحوذا على 52% من رأس مال المجموعة، بينما يحتفظ المساهمون التاريخيون مثل "أيت أنفيست Eatinvest، و Baffigo/Miroglioو Clubitalyعلى 48% من الأسهم. (أنسامد).



