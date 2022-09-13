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إيطاليا: ارتفاع تكاليف الطاقة 500% يهدد 120 ألف شركة خدمات
بحلول الربع الأول من عام 2023
    (أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - أكد رئيس اتحاد الشركات التجارية، كارلو سانجالي أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 500% في يوليو الماضي، تشكل "حجر عثرة أمام حصيلة شركات الخدمات، مما يعرض استمرار أنشطة العديد من الشركات للخطر".

    وأوضح سانجالي، "نقدر أن 120 ألف شركة في قطاع الخدمات مهددة بغلق أبوابها في الربع الأول من عام 2023، مع وجود مخاطر توظيف تبلغ حوالي 360 ألف وظيفة".

    وشدد سانجالي، خلال مشاركته في برنامج "أر تي إل 102.5"، على أن الخريف المقبل سيكون حاسما.

    وأشار رئيس الاتحاد أنه فيما يتعلق بتوزيع مواد الغذاء في النصف الأول من العام، فقد تم تسجيل ارتفاع 100% في تكاليف الطاقة، والتي قفزت إلى 500% في يوليو.

    وتابع، "تضاعفت فواتير الفنادق والحانات والمطاعم 3 مرات مقارنة بالعام الماضي"، داعيا إلى جعل الإعفاءات الضريبية أكثر شمولية مع تمديد الأفق الزمني لدفع الفواتير. (أنسامد).

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